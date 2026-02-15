LIVE Speed skating Olimpiadi 2026 in DIRETTA | FANTASTICA ITALIA! Azzurri davanti agli USA! Alle 17.00 i 500 metri femminili

L’Italia conquista un risultato straordinario nella gara di speed skating alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, battendo gli Stati Uniti e sorprendendo gli spettatori. La vittoria è arrivata grazie a un’ottima prestazione degli azzurri, che hanno dimostrato di poter competere ai massimi livelli. Alle 17.00 si svolgeranno i 500 metri femminili, un momento atteso dagli appassionati. La diretta si interrompe qui per ora, lasciando gli spettatori in attesa di ulteriori emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:29 Termina qui per il momento la DIRETTA LIVE scritta della giornata di speed skating. Appuntamento alle 17.00 con i 500 metri femminili. 16:29 Martedì alle 14.30 la semifinale tra Italia ed Olanda, con le finali previste a partire dalle 15.24. 16:28 LA CLASSIFICA DEI QUARTI DI FINALE 1-Italia 3:38.40 Q 2-USA 3:39.37 Q 3-Cina 3:41.66 Q 4-Olanda 3:41.85 Q 5-Francia 3:42.70 6-Norvegia 3:44.36 7-Germania 3:45.28 8-Giappone 3:48.14 16:25 Sarà dunque Italia-Olanda martedì in semifinale. Gli Stati Uniti sfideranno invece la Cina. 16:24 Si stacca Deschamps! Francia fuori! L'Olanda resiste nonostante la sofferenza e strappa il quarto crono in 3:41.