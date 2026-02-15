LIVE Skeleton Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA | Oro Stoecker Weston grazie ad un irreale Matt! Germania d’argento e di bronzo

Stoecker e Weston vincono l’oro nello skeleton a Milano Cortina 2026, grazie a un’interpretazione eccezionale di Matt che li ha portati sul podio. La gara mista a coppie si è conclusa con la Germania che conquista anche l’argento e il bronzo, dimostrando la forza del team tedesco. I concorrenti hanno affrontato il tracciato con grande determinazione, mentre il pubblico ha tifato forte lungo tutta la pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40 Con lo skeleton di Milano Cortina 2026 è tutto, grazie mille per aver seguito questa cronaca. Un saluto sportivo a tutti! 19.39 Termina qui il programma italiano dello skeleton, con il miglior risultato ottenuto che è quello di Bagnis nella gara individuale maschile con il quinto posto! 19.37 Degli ottimi FumagalliBagnis non centrano il podio sperato e chiudono la gara al sesto posto, con un Amedeo semplicemente sensazionale con il terzo miglior tempo tra gli uomini, mentre Alessandra ha il sesto tra le donne. Quattordicesimo e penultimo posto per MargaglioGaspari, per via di una penalità subita per la falsa partenza dell’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Skeleton, Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA: Oro Stoecker/Weston grazie ad un irreale Matt! Germania d’argento e di bronzo LIVE Skeleton, Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA: Fumagalli/Bagnis outsider, Gran Bretagna e Germania per l’oro. Inizio alle 18.20 Oggi, Fumagalli e Bagnis sono usciti con il miglior tempo, ma la gara di skeleton a squadre miste alle Olimpiadi di Milano Cortina si deciderà tra le squadre di Gran Bretagna e Germania. LIVE Skeleton, Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA: Fumagalli/Bagnis ci provano per il podio! Aspettiamo Gran Bretagna e Germania Fumagalli e Bagnis tentano di salire sul podio durante la gara di skeleton a coppie delle Olimpiadi, dopo che Flock ha sbagliato la partenza e rischia una penalità pesante per l’Austria. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Skeleton, Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA: Italia outsider per una medaglia; Giorno 10 | Skeleton, gara a squadre mista in Diretta Streaming | DAZN IT; A che ora lo skeleton domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 15 febbraio, streaming, italiani in gara; Skeleton oggi, Olimpiadi 2026: orari 15 febbraio, tv, streaming. LIVE Skeleton, Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA: Oro Stoecker/Weston grazie ad un irreale Matt! Germania d’argento e di bronzoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40 Con lo skeleton di Milano Cortina 2026 è tutto, grazie mille per aver seguito questa cronaca. Un saluto ... oasport.it Skeleton oggi, Olimpiadi 2026: orari 15 febbraio, tv, streamingOggi, domenica 15 febbraio, andrà a calare il sipario sul programma dello skeleton ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo che nei ... oasport.it