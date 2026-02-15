LIVE Skeleton Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA | inizia la gara Fumagalli Bagnis vogliono sorprendere

Giovanni Fumagalli e Marco Bagnis partecipano alla gara mista a coppie di skeleton alle Olimpiadi, ma il canadese si destabilizza subito e rischia di cadere prima del primo intermedio. La competizione è intensa e il pubblico guarda con attenzione ogni mossa.

18.29 Si scompone troppo il canadese e quasi va di traverso prima del primo intermedio. 98 centesimi di ritardo rispetto alla Lettonia e secondo posto provvisorio per il Canada: subito distacco importante per i nordamericani che rischiano di terminare l'Olimpiade in una posizione molto bassa in classifica. Ora spazio alla coppia danese di Johansen e Vestergaard. 18.28 Parte Brusic, con 19 centesimi di svantaggio. Pessimo inizio per il canadese. 18.26 Termina la sua gara la canadese, con un vantaggio di soli 10 centesimi rispetto all'avversaria lettone nonostante l'ottimo vantaggio con cui era partita.