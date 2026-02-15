Vittorio Pellegrino lotta per il podio nella staffetta maschile di sci di fondo alle Olimpiadi, dopo aver raggiunto Anttola durante l’ultima frazione. La gara si svolge tra neve fresca e temperature rigide, mentre gli atleti spingono al massimo. Pellegrino cerca di superare gli avversari in una fase decisiva, con lo sguardo rivolto verso il podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.02: Pellegrino agganciato ad Anttola anche sulla penultima salita 13.00: Al km 27.6 Klaebo davanti, Francia a 13?, a 50? Finlandia, Italia 12.59: Pellegrino sta agganciato a Anttola in salita 12.57: Pellegrino rifiata allo stadio, la Francia ha 33? di vantaggio e ha già l’argento in tasca. Italia a 52? dalla testa 12.56: CI SIAMO! PELLEGRINO HA RIPRESO ANTTOLA, MANCA UN GIRO!!! 12.55: 9 secondi per Pellegrino sulla salita! Si sta avvicinando l’azzurro 12.54: Klaebo sta passeggiando, è sempre davanti da solo, il francerse segue a distanza e poi c’è la lotta per il bronzo tra Anttola e Pellegrino 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA: Pellegrino a caccia del podio nell’ultima frazione

Nyenget ha deciso di accelerare in salita durante la staffetta maschile di sci di fondo alle Olimpiadi, dopo aver preso in mano la corsa, spinto dalla pressione di Niskanen che tentava di rientrare.

Il nome di Barp emerge nella cronaca della staffetta maschile di sci di fondo ai Giochi Olimpici, dove ha affrontato un percorso difficile ma continua a contendersi un posto sul podio.

