Nyenget ha deciso di accelerare in salita durante la staffetta maschile di sci di fondo alle Olimpiadi, dopo aver preso in mano la corsa, spinto dalla pressione di Niskanen che tentava di rientrare. Graz ha aperto la frazione, dimostrando grande determinazione, mentre dietro si muovevano anche gli atleti francesi Lapalus e altri concorrenti, creando una scena vibrante sulla neve.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.19: Nyenget prende in mano la situazione e accelera in salita per non fare rientrare facilmente Niskanen, dietro c’è anche Lapalus per la Francia 12.17: C’è Barp per l’Italia e si foma un quartetto con Norvegia, Usa, Canada 12.16: Al cambio Norvegia, Usa, Italia, a 2? Canada, a 7? Finlandia, a 10? Francia, a 18? Cechia, a 30? Germania, a 37? Svezia 12.15: Italia davanti poco prima del primo cambio, ci sono gli Usa e la Norvegia con gli azzurri, poi Canada 12.14: Italia, Usa, Norvegia, Finlandia e Canada davanti 12.13: Ogden va al comando e Iversen per la Norvegia non sembra brillantissimo, Graz c’è, si staccano Germania, Svezia e Francia 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA: Graz protagonista nella prima frazione

La staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi ha visto le azzurre partire in seconda posizione nella prima frazione, dopo che Ganz ha affrontato con determinazione il primo tratto.

La staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi ha visto le azzurre accusare un ritardo, poiché Andersson ha deciso di inseguire Slind e ha superato Ganz e Niskanen.

