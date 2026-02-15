LIVE Sci di fondo Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA | Graz protagonista nella prima frazione
Nyenget ha deciso di accelerare in salita durante la staffetta maschile di sci di fondo alle Olimpiadi, dopo aver preso in mano la corsa, spinto dalla pressione di Niskanen che tentava di rientrare. Graz ha aperto la frazione, dimostrando grande determinazione, mentre dietro si muovevano anche gli atleti francesi Lapalus e altri concorrenti, creando una scena vibrante sulla neve.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.19: Nyenget prende in mano la situazione e accelera in salita per non fare rientrare facilmente Niskanen, dietro c'è anche Lapalus per la Francia 12.17: C'è Barp per l'Italia e si foma un quartetto con Norvegia, Usa, Canada 12.16: Al cambio Norvegia, Usa, Italia, a 2? Canada, a 7? Finlandia, a 10? Francia, a 18? Cechia, a 30? Germania, a 37? Svezia 12.15: Italia davanti poco prima del primo cambio, ci sono gli Usa e la Norvegia con gli azzurri, poi Canada 12.14: Italia, Usa, Norvegia, Finlandia e Canada davanti 12.13: Ogden va al comando e Iversen per la Norvegia non sembra brillantissimo, Graz c'è, si staccano Germania, Svezia e Francia 12.
LIVE Sci di fondo, staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre seconde nella prima frazione
La staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi ha visto le azzurre partire in seconda posizione nella prima frazione, dopo che Ganz ha affrontato con determinazione il primo tratto.
LIVE Sci di fondo, staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre con le migliori nella seconda frazione
La staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi ha visto le azzurre accusare un ritardo, poiché Andersson ha deciso di inseguire Slind e ha superato Ganz e Niskanen.
Sci di fondo oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario staffetta maschile, streaming, pettorali di partenzaIl momento tanto atteso è finalmente arrivato. Oggi, domenica 15 febbraio (dalle ore 12.00), è in programma la staffetta maschile di sci di fondo valevole ... oasport.it
DIRETTA STAFFETTA SCI DI FONDO/ Olimpiadi 2026 video streaming Rai 2: si comincia! (oggi 15 febbraio)Diretta staffetta sci di fondo Olimpiadi 2026 streaming video Rai 2 oggi domenica 15 febbraio: orario e risultato live, una gara mitica in Val di Fiemme. ilsussidiario.net
«Siamo pronti a dare tutto per salire sul podio», dichiarano determinati Federico Pellegrino e i suoi compagni alla vigilia della staffetta maschile di sci di fondo in Val di Fiemme. Oggi, 15 febbraio 2026, le Olimpiadi di Milano e Cortina entrano nella dodicesima facebook
COSA ABBIAMO VISTOOOOO Nella staffetta 4x7.5 km femminile di sci di fondo… Le azzurre fanno una prova C-L-A-M-O-R-O-S-A e per 3/4 di gara sono in zona podio! Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Martina Di Centa, Federica Cassol… CI AVETE F x.com