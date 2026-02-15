LIVE Sci di fondo Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA | Barp fatica ma resta in lotta per il podio
Il nome di Barp emerge nella cronaca della staffetta maschile di sci di fondo ai Giochi Olimpici, dove ha affrontato un percorso difficile ma continua a contendersi un posto sul podio. La sua fatica si vede, ma la sua determinazione resta viva, anche grazie alla rimonta di Desloges Carollo che lo avvicina di nuovo alla Finlandia. La gara prosegue con intensità, mentre i concorrenti si sfidano su un percorso ghiacciato e impegnativo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.34: Sotto l’azione di Desloges Carollo si riporta sulla Finlandia. Ci sono 5 squadre all’inseguimento della Norvegia 11.33: Bravo Barp a reagire alle difficoltà, la Norvegia vola verso l’oro, a 10? Finlandia, a 14? Italia, Francia, Usa e Canada. Per la medaglia ci sono anche gli azzurri! Ora c’è Martino Carollo 11.31: Tiene il ritmo della Francia Barp che sembra aver ritrovato vigore, davanti c’è Nyenget, poi Finlandia, Canada, Usa e la coppia Italia e Francia 11.30: Barp è in difficoltà e potrebbero finire qui i sogni di gloria per l’Italia. Si rischia di arrivare con 30, 40? di ritardo 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
Niskanen ha preso in mano la gara di staffetta maschile alle Olimpiadi, spingendo forte per allontanarsi dagli inseguitori.
Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo e Federico Pellegrino sono partiti con l'obiettivo di conquistare una medaglia, dopo aver preparato intensamente questa staffetta maschile di sci di fondo alle Olimpiadi.
