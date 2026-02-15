Niskanen ha preso in mano la gara di staffetta maschile alle Olimpiadi, spingendo forte per allontanarsi dagli inseguitori. Barp prova a mantenere il passo e a restare in testa, cercando di non perdere terreno. La competizione si infiamma mentre i sciatori spingono al massimo, con la neve che diventa sempre più dura sotto i loro sci.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.28: Ora è Niskanen a fare l’andatura, il più pericoloso di tutti 12.26: Siamo forse vicini a un momento decisivo, sono in sei davanti, Nyenget sta tenendo il ritmo alta, Barp sta resistendo 12.23: Nyenget alza il ritmo, tiene Barp, fatica Lapalus a rientrare 12.21: Norvegia, Usa, Italia, Canada e Finlandia davanti, a 7? Francia al km 9.3 12.19: Nyenget prende in mano la situazione e accelera in salita per non fare rientrare facilmente Niskanen, dietro c’è anche Lapalus per la Francia 12.17: C’è Barp per l’Italia e si foma un quartetto con Norvegia, Usa, Canada 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA: Barp cerca di restare attaccato ai primi

L’Italia gareggia nella staffetta maschile di sci di fondo alle Olimpiadi, perché punta a conquistare una medaglia e si trova a sfidare la Francia e gli Stati Uniti.

L'Italia parte oggi con la staffetta maschile di sci di fondo ai Giochi Olimpici, dopo che la squadra ha scelto di puntare sulla strategia di gara.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.