LIVE Sci alpino Gigante femminile Olimpiadi in DIRETTA | iniziata la seconda manche tracciato americano
Giulia Cerutti ha concluso la sua gara nel finale, causando l’eliminazione, mentre la seconda manche del gigante femminile alle Olimpiadi è appena partita sul tracciato americano. La pista, più stretta e inclinata rispetto alla prima, mette alla prova le atlete fin dalle prime curve. La competizione si svolge sotto gli occhi di appassionati collegati in diretta streaming.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31 Fuori nel finale Cerutti. Tracciato, come previsto, un po’ più angolato, ma non di così tanto rispetto alla prima manche. Adesso l’americana Nina O’Brien. 13.30 Iniziata la seconda manche. In pista la francese Cerutti. 13.26 La prima a partire sarà la francese Camille Cerutti, staccata 2.75 dalla vetta. 13.23 Dopo le prime 30, partiranno le atlete tra la 31ma e la 61ma posizione. 13.18 La seconda manche è stata tracciata da Karin Harjo, allenatrice degli USA. Aspettiamoci dunque più angoli per favorire Shiffrin. 13.16 I pettorali di partenza della seconda frazione: 1 35 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA 1:05. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sci alpino, Gigante femminile Olimpiadi in DIRETTA: alle 13.30 la seconda manche, distacchi risicati
LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: iniziata la seconda manche
Segui in tempo reale la seconda manche dello Sci alpino Gigante di Spindleruv Mlyn 2026.
SCHEIB conquista un altro gigante e VOLA in classifica, TERZA vittoria in stagione | HIGHLIGHTS
Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA: ORO AL BRASILE! Pinheiro Braathen ammutolisce gli svizzeri!; Rivivi il LIVE! Oro storico per Braathen in gigante, Vinatzer ko: era davanti; Brignone commuove, oro da leggenda in SuperG! Rivivi il LIVE; LIVE Sci alpino, Gigante femminile Olimpiadi in DIRETTA: torna Federica Brignone!.
Quando lo sci alpino oggi in tv, gigante femminile Olimpiadi: orari, startlist, streamingIl programma dello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sta volgendo al termine. Ci sono ancora tre gare da disputare e quella di oggi è ... oasport.it
LIVE Sci alpino, Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA: ORO AL BRASILE! Pinheiro Braathen ammutolisce gli svizzeri!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.33 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.31 ... oasport.it
Biathlon, slalom gigante di sci alpino, sci di fondo, skeleton: quali sono le prove che potrebbero arricchire il medagliere dell'Italia Team facebook
Speranze italiane anche nel super gigante maschile di sci alpino con Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini. Occhi puntati anche sullo skeleton femminile x.com