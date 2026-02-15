Giulia Cerutti ha concluso la sua gara nel finale, causando l’eliminazione, mentre la seconda manche del gigante femminile alle Olimpiadi è appena partita sul tracciato americano. La pista, più stretta e inclinata rispetto alla prima, mette alla prova le atlete fin dalle prime curve. La competizione si svolge sotto gli occhi di appassionati collegati in diretta streaming.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31 Fuori nel finale Cerutti. Tracciato, come previsto, un po’ più angolato, ma non di così tanto rispetto alla prima manche. Adesso l’americana Nina O’Brien. 13.30 Iniziata la seconda manche. In pista la francese Cerutti. 13.26 La prima a partire sarà la francese Camille Cerutti, staccata 2.75 dalla vetta. 13.23 Dopo le prime 30, partiranno le atlete tra la 31ma e la 61ma posizione. 13.18 La seconda manche è stata tracciata da Karin Harjo, allenatrice degli USA. Aspettiamoci dunque più angoli per favorire Shiffrin. 13.16 I pettorali di partenza della seconda frazione: 1 35 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA 1:05. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Olimpiadi in DIRETTA: iniziata la seconda manche, tracciato americano

Segui in tempo reale la seconda manche dello Sci alpino Gigante di Spindleruv Mlyn 2026.

SCHEIB conquista un altro gigante e VOLA in classifica, TERZA vittoria in stagione | HIGHLIGHTS

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.