LIVE Salto con gli sci Trampolino grande femminile Olimpiadi in DIRETTA | si parte!

Il salto con gli sci femminile al trampolino grande alle Olimpiadi inizia ora, dopo che le condizioni meteorologiche hanno reso la gara più imprevedibile del previsto. La forte nebbia ha ridotto la visibilità, costringendo gli organizzatori a modificare il programma e a preparare piani alternativi. Gli atleti sono già pronti sulla pedana, mentre gli spettatori seguono tesi le prime esecuzioni in diretta.

18:33 Le variabili della gara sono quindi aumentate rispetto alle aspettative. Le norvegesi Kvandal e Stroem partono, assieme a Prevc, col ruolo di favorite. Potrebbero inserirsi la nipponica Maruyama e la canadese Strait. Attenzione a Frida Westman, che potrebbe portare la Svezia dove non è mai stata nel salto con gli sci. 18:28 Sarebbe una enorme delusione personale per la slovena se chiudesse i Giochi senza medaglie d'oro, quella che ha vinto Domen Prevc ieri. Ricordiamo che Nika Prevc ha dominato la stagione. 18:25 Tra circa 20? parte la gara su trampolino lungo di Salto con gli sci da Predazzo.