LIVE Salto con gli sci Trampolino grande femminile Olimpiadi in DIRETTA | pandemonio Norvegia due italiane qualificate

Nika Prevc ha vissuto una gara difficile alle Olimpiadi di Pechino, perché il suo salto non è stato all’altezza delle aspettative e si trova ormai lontana dal podio. La norvegese Kvandal, che ha già mostrato grande sicurezza, guida la classifica e si prepara a conquistare la medaglia d’oro. Intanto, due atlete italiane sono riuscite a qualificarsi per la fase finale, portando un po’ di speranza tra il pubblico italiano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:44 Nika Prevc si trova lontanissima dalla vittoria, e davanti c’è la co-favorita della vigilia Kvandal. La Norvegia piazza 4 atlete nelle prime 5. Westman alla fine non è in lotta per il podio perché davanti ha atlete di rango. 19:40 Sieff ha sfruttato condizioni migliori rispetto a tante concorrenti dirette, però potrà provare a chiudere nelle prime 15 nella seconda serie. Eliminata e 32^ una buona Jessica Malsiner eliminata per un punto. 19:39 CLASSIFICA PRIMA SERIE: Ecco la classifica con posizione, nome, nazionalità e distacco in punti: 1 – KVANDAL Eirin Maria – NOR – 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Salto con gli sci, Trampolino grande femminile Olimpiadi in DIRETTA: pandemonio Norvegia, due italiane qualificate LIVE Salto con gli sci, Trampolino grande femminile Olimpiadi in DIRETTA: si parte! Il salto con gli sci femminile al trampolino grande alle Olimpiadi inizia ora, dopo che le condizioni meteorologiche hanno reso la gara più imprevedibile del previsto. LIVE Salto con gli sci, Trampolino grande femminile Olimpiadi in DIRETTA: Nika Prevc favorita, Sieff per la top15 Nika Prevc ha conquistato il primato nella gara di salto con gli sci femminile a Predazzo, causando l’interesse degli appassionati presenti in tribuna e di chi segue la diretta online. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Salto con gli sci, trampolino piccolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: vince Anna Odine Stroem, Nika prevc battuta!; Giorno 5, Sessione 4 | Slittino, Salto con gli sci, Pattinaggio di figura (ES1) Milano Cortina 2026; LIVE Salto con gli sci, Trampolino grande Olimpiadi in DIRETTA: Domen Prevc completa la rimonta impossibile e vince l’oro; LIVE Salto con gli sci, Trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: oro a sorpresa per la Germania con Raimund. 19° Bresadola. LIVE Salto con gli sci, Trampolino grande femminile Olimpiadi in DIRETTA: Nika Prevc favorita, Sieff per la top15CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova femminile su trampolino grande da ... oasport.it LIVE Salto con gli sci, Trampolino grande Olimpiadi in DIRETTA: Domen Prevc completa la rimonta impossibile e vince l’oroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE della bellissima prova olimpica su trampolino lungo, a presto per la gara ... oasport.it Salto con gli sci, Domen Prevc chiude il cerchio e vince l’oro olimpico su trampolino grande! - x.com SPAZIALI Sono iniziate le fasi finali del salto con gli sci, trampolino grande uomini… E guardate che spettacolo! I nostri azzurri volano sotto al firmamento di Predazzo! Tre stelle tra le stelle #ItaliaTeam FISI - Federazione Italiana Sport Invernali Milano facebook