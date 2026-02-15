LIVE Salto con gli sci Trampolino grande femminile Olimpiadi in DIRETTA | Nika Prevc favorita Sieff per la top15

Nika Prevc ha conquistato il primato nella gara di salto con gli sci femminile a Predazzo, causando l’interesse degli appassionati presenti in tribuna e di chi segue la diretta online. La slovena ha ottenuto un punteggio che la mette in pole position per la medaglia d’oro, mentre Sieff si impegna a entrare tra le prime dieci. La competizione si sta svolgendo sotto un cielo grigio e con vento moderato, che rende più difficile la prova per tutte le atlete.

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova femminile su trampolino grande da Predazzo, che chiude le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda le donne volanti. Se ieri Domen Prevc non ha deluso, seppur con qualche patema di troppo, le grandi aspettative della spedizione della Slovenia a Predazzo, oggi tocca alla sorellina Nika. Quest'ultima si è fregiata dell'argento nella gara su trampolino piccolo, uscendone in lacrime dopo il salto di Stroem che valse l'oro. Poi si è riscattata con due grandi salti nella prova mista, valsa un oro, mentre oggi deve provare a vincere il primo oro olimpico della carriera.