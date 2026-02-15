LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 15 febbraio in DIRETTA | vittoria vicina nel curling tra poco Conti-Macii

Il curling ha visto una vittoria sfiorata ieri sera, quando la squadra italiana si è avvicinata molto alla conquista di una medaglia, a causa di una prestazione intensa e combattiva. Oggi, i riflettori sono puntati sui prossimi incontri, tra cui quello tra Conti e Macii, che promette grande suspense. La competizione continua a tenere alta l’attenzione degli appassionati, con aggiornamenti in tempo reale e risultati che si susseguono velocemente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 15 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI DOMENICA 15 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: vittoria vicina nel curling, tra poco Conti-Macii LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: azzurri avanti nel curling, attesa per Conti-Macii La gara di curling di questa mattina ha visto gli atleti italiani ottenere un vantaggio significativo, dopo che una strategia accurata ha permesso loro di conquistare punti cruciali. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: si riapre tutto nel curling. Tra poco Moioli Milena Moioli ha ripreso in mano la pedana del curling a Milano, dopo che il maltempo aveva momentaneamente interrotto le gare, causando un ritardo di oltre un’ora. Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ... Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Medagliere Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Podi e Medaglie LIVE; Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Milano Cortina 2026: guida completa a dirette e piattaforme per seguire le gare olimpiche in tv e streaming; Dove vedere le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina per farvi una scorpacciata di sport sdraiati comodamente sul divano. Olimpiadi Milano Cortina 2026, risultati oggi: ori Brignone in Gigante e Vittozzi biathlonLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, risultati oggi: ori Brignone in Gigante e Vittozzi biathlon ... tg24.sky.it Olimpiadi in diretta LIVE, Brignone e Vittozzi d’oro, l’Italia vince quattro medaglie e sale a 22, record: le gare oggi a Milano CortinaGiorno 10 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 15 febbraio con degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it Uno dei momenti più importanti della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina è stato l'Inno italiano cantato e interpretato da Laura Pausini facebook Milano Cortina, le Olimpiadi con le medaglie più "generose" di sempre x.com