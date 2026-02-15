LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 15 febbraio in DIRETTA | vittoria vicina nel curling fuori Miro Tabanelli

Il curling ha ottenuto una vittoria importante durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, mentre Miro Tabanelli è stato eliminato, lasciando il suo sogno di medaglia. La squadra di curling ha messo in campo una strategia efficace, portando a casa un risultato che potrebbe fare la differenza nella classifica generale. Nel frattempo, Tabanelli si è fermato ai quarti di finale, segnando la fine della sua corsa olimpica. La giornata prosegue con aggiornamenti in tempo reale sulle altre discipline.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 15 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI DOMENICA 15 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: vittoria vicina nel curling, fuori Miro Tabanelli LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: vittoria vicina nel curling, tra poco Conti-Macii Il curling ha visto una vittoria sfiorata ieri sera, quando la squadra italiana si è avvicinata molto alla conquista di una medaglia, a causa di una prestazione intensa e combattiva. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 febbraio in DIRETTA: argento biathlon, bronzo Dalmasso. Convincente vittoria nel curling Questa mattina gli atleti italiani si portano a casa due medaglie: un argento nel biathlon e un bronzo nel curling. Olimpiadi Milano Cortina 2026, gli sport olimpici: neve e ghiaccio al centro dell'Italia Olimpiadi Milano Cortina 2026, risultati oggi: ori Brignone in Gigante e Vittozzi biathlon Olimpiadi in diretta LIVE, Brignone e Vittozzi d'oro, l'Italia vince quattro medaglie e sale a 22, record: le gare oggi a Milano Cortina Giorno 10 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 15 febbraio con degli italiani e il medagliere aggiornato Uno dei momenti più importanti della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina è stato l'Inno italiano cantato e interpretato da Laura Pausini OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 L'Italia è sempre 2ª:oggi altre 4 medaglie: 2 d'oro, 1 d'argento, 1 di bronzo. 22 le medaglie azzurre totali (di cui 8 ori, 4 argenti, 10 bronzi), dietro alla Norvegia (con 26, di cui 12 ori) e davanti agli USA (con 17, di cui