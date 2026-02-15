LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 15 febbraio in DIRETTA | VAI PELLEGRINO! Ripreso il finlandese!

Martedì 15 febbraio, durante la gara di sci alpino, Matteo Pellegrino ha superato il finlandese in una fase decisiva della competizione. La sua azione ha fatto scattare l’entusiasmo degli spettatori presenti a Cortina d’Ampezzo, dove si svolge l’evento. La corsa si è svolta tra sorprese e scatti veloci, mentre i concorrenti si sfidavano sulle piste ghiacciate.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 15 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.