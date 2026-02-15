LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 15 febbraio in DIRETTA | torna Federica Brignone in una delle giornate più dense di eventi
Federica Brignone torna in gara durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, dopo aver perso alcune competizioni a causa di un infortunio. La sciatrice italiana si prepara a scendere in pista in una giornata ricca di eventi, con l’obiettivo di conquistare una medaglia importante. La sua presenza aggiunge entusiasmo a un programma che prevede diverse discipline sportive.
IL PROGRAMMA DI DOMENICA 15 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 febbraio in DIRETTA: FEDERICA BRIGNONE OROOOOOO!!!
Questa mattina, Federica Brignone ha conquistato l’oro nello sci alpino, portando a casa la prima medaglia d’oro delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 febbraio in DIRETTA: Brignone ci crede per l’oro! Bagnis perde una posizione
Questa mattina si è aperta la giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con alcune gare che tengono tutti con il fiato sospeso.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Alle Olimpiadi di Milano Cortina si può pagare solo in due modi: contanti o carta VISA. La scelta deriva dagli accordi con gli sponsor ufficiali dei Giochi. All’interno di molte venue non sono accettati Bancomat o carte di altri circuiti. Chi non ha contanti o una VIS facebook
Milano Cortina, le Olimpiadi con le medaglie più "generose" di sempre x.com