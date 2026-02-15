LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 15 febbraio in DIRETTA | reazione di Barp Italia ancora in corsa!

Il giorno 15 febbraio, Barp ha commentato la vittoria dell’Italia nella gara di slalom speciale, spinto dall’entusiasmo per aver conquistato un risultato storico. La sua reazione si è fatta sentire subito, mentre gli spettatori sugli spalti applaudivano forte, creando un’atmosfera di festa. Oggi i nostri atleti sono ancora in corsa, e il pubblico segue con attenzione ogni singolo movimento sulla pista.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 15 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI DOMENICA 15 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. Il curling femminile ha portato l'Italia in corsa, mentre Vinatzer fatica a mostrare il suo talento nelle discipline di oggi. Italia davanti dopo la prima frazione di fondo. Il giornalista Marco Rossi ha commentato questa mattina che l'Italia guida la classifica dopo la prima frazione di fondo, grazie a una buona performance degli atleti azzurri. Brignone in testa, Goggia terza, ora il biathlon. Giorno 10 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 15 febbraio con degli italiani e il medagliere aggiornato. Iniziata la sfida del curling, gli azzurri contro i norvegesi. Attesa per lo slalom gigante femminile. Brignone strepitosa 1ª nel gigante, Goggia 3ª.