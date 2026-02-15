LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 15 febbraio in DIRETTA | Pergher sfiora la medaglia! Ci riproviamo nello skeleton!

Pergher ha rischiato di conquistare una medaglia nello skeleton, ma alla fine si è dovuto accontentare di un piazzamento vicino al podio. La sua corsa veloce e precisa si è conclusa con un risultato che lascia l’amaro in bocca, anche se dimostra ancora una volta il suo talento. Questa mattina, gli atleti sono scesi in pista con grande determinazione, offrendo spettacolo e emozioni agli appassionati. La gara di oggi ha già regalato momenti intensi e sorprese, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni singolo colpo di scena.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 15 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

Il team di inseguimento ha ottenuto il miglior tempo durante la gara del 15 febbraio, grazie a una performance che ha sorpreso gli spettatori.

Bagnis terzo nello skeleton! Equilibrio nel curling

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono ufficialmente iniziate.

Tra record, conferme e nuove sorprese, le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 accendono la sfida tra le grandi potenze degli sport invernali. L'Italia con le medaglie conquistate nelle gare di oggi, 15 febbraio, eguaglia il record di Lillehammer 1994.