LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 15 febbraio in DIRETTA | ORO LEGGENDARIO BRIGNONE! Sommariva-Moioli in finale!

Valentina Brignone ha vinto una medaglia d’oro, causando grande entusiasmo tra gli spettatori, durante la seconda giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sua vittoria si è concretizzata grazie a una prestazione eccezionale nello slalom gigante, portando a casa il primo oro della giornata. Intanto, nelle competizioni di short track, Sommariva e Moioli si sono qualificati per la finale, dando segnali di grande determinazione. Seguiteci per gli aggiornamenti in tempo reale e tutte le novità di oggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 15 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI DOMENICA 15 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.