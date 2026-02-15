LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 15 febbraio in DIRETTA | miglior tempo per il team-pursuit! Pergher può stupire

Il team di inseguimento ha ottenuto il miglior tempo durante la gara del 15 febbraio, grazie a una performance che ha sorpreso gli spettatori. Pergher si prepara a sorprendere ancora di più con la sua prossima gara, mentre gli appassionati seguono con attenzione ogni aggiornamento dalla pista. La giornata di oggi si presenta ricca di emozioni e record da battere, con le medaglie che attendono di essere assegnate.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 15 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Questa mattina, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono cominciate con un sorriso. Martedì 15 febbraio, durante la gara di sci alpino, Matteo Pellegrino ha superato il finlandese in una fase decisiva della competizione.