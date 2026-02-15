LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 15 febbraio in DIRETTA | l’Italia si rilancia nel curling fuori Miro Tabanelli

Da oasport.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia si risolleva nel curling dopo la sconfitta di Miro Tabanelli, che ha perso la partita di questa mattina a causa di un errore nelle ultime giocate. La squadra azzurra ha dimostrato determinazione, conquistando una vittoria importante contro un avversario di alto livello. Nel frattempo, Tabanelli ha lasciato il ghiaccio del palazzetto di Cortina visibilmente deluso, mentre i compagni si preparano per le prossime sfide.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 15 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI DOMENICA 15 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it

live olimpiadi milano cortina 2026 liveblog 15 febbraio in diretta l8217italia si rilancia nel curling fuori miro tabanelli
© Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: l’Italia si rilancia nel curling, fuori Miro Tabanelli

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: vittoria vicina nel curling, fuori Miro Tabanelli

Il curling ha ottenuto una vittoria importante durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, mentre Miro Tabanelli è stato eliminato, lasciando il suo sogno di medaglia.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: azzurri avanti nel curling, attesa per Conti-Macii

La gara di curling di questa mattina ha visto gli atleti italiani ottenere un vantaggio significativo, dopo che una strategia accurata ha permesso loro di conquistare punti cruciali.

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici

Video Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Medagliere Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Podi e Medaglie LIVE; Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Milano Cortina 2026: guida completa a dirette e piattaforme per seguire le gare olimpiche in tv e streaming; Dove vedere le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina per farvi una scorpacciata di sport sdraiati comodamente sul divano.

live olimpiadi milano cortinaOlimpiadi in diretta LIVE, Brignone e Vittozzi d’oro, l’Italia vince quattro medaglie e sale a 22, record: le gare oggi a Milano CortinaGiorno 10 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 15 febbraio con degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it

Brignone nella storia diretta Olimpiadi: l'azzurra conquista il secondo oro, Milano Cortina LIVELe azzurre, insieme a Della Mea e Zenere, cercano un grande risultato. Seconda manche alle 13:30: tutti gli aggiornamenti ... corrieredellosport.it