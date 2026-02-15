LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 15 febbraio in DIRETTA | Italia davanti dopo la prima frazione di fondo

Il giornalista Marco Rossi ha commentato questa mattina che l’Italia guida la classifica dopo la prima frazione di fondo, grazie a una buona performance degli atleti azzurri. Durante la gara, un vento freddo e forte ha rallentato i concorrenti, creando condizioni difficili sulla pista di Cortina. La squadra italiana ha sfruttato al meglio il terreno ghiacciato, ottenendo tempi veloci e posizioni di rilievo. La gara continua con grande suspense, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni passo degli atleti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 15 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI DOMENICA 15 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: Italia davanti dopo la prima frazione di fondo LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: inizia la staffetta maschile di sci di fondo! L’evento principale di oggi è iniziato con la staffetta maschile di sci di fondo, che ha preso il via alle 10:00, dopo che le squadre hanno preso posizione sul tracciato di Cortina. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 10 febbraio in DIRETTA: azzurre scatenate nel fondo, Italia in semifinale nello short track Questa mattina le atlete italiane nel fondo si sono fatte notare, portando a casa ottimi risultati. Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026: Cerimonia inaugurazione viaggio della Fiamma Olimpica Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Medagliere Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Podi e Medaglie LIVE; Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Milano Cortina 2026: guida completa a dirette e piattaforme per seguire le gare olimpiche in tv e streaming; LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 10 febbraio in DIRETTA: oro short track. Mosaner/Constantini bronzo nel curling. Olimpiadi in diretta LIVE, Brignone strepitosa 1ª nel gigante, Goggia 3ª: le gare oggi a Milano CortinaGiorno 10 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 15 febbraio con degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: Brignone in testa, Goggia terza, ora il biathlonCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it Tutti gli aggiornamenti delle gare alle Olimpiadi Milano-Cortina. Iniziata la sfida del curling, gli azzurri contro i norvegesi. Attesa per lo slalom gigante femminile. Link nei commenti facebook Milano Cortina, le Olimpiadi con le medaglie più "generose" di sempre x.com