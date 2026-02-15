LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 15 febbraio in DIRETTA | in corso il curling inizia il gigante femminile

Il curling e il gigante femminile sono iniziati oggi, 15 febbraio, durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, dopo che le prime medaglie sono state assegnate nelle discipline precedenti. Le gare si svolgono nelle strutture di Cortina d'Ampezzo, con atleti provenienti da tutto il mondo pronti a competere. La giornata si preannuncia intensa, con molte atlete impegnate nelle diverse fasi delle competizioni.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 15 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI DOMENICA 15 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. L'Italia ha aperto le gare di curling contro la Norvegia, portando in campo tutta la determinazione degli atleti. Il curling è in corso a Milano, dove gli atleti si sfidano per le medaglie alle Olimpiadi Invernali 2026. Giorno 10 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 15 febbraio con degli italiani e il medagliere aggiornato. Questo il programma completo delle gare odierne, con sede e orario (in grassetto le gare che assegnano medaglie): 9.05 - Curling (a Cortina d'Ampezzo): Usa-Svezia, Germania-Gran Bretagna, Norvegia-Italia.