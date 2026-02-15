LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 15 febbraio in DIRETTA | folle gigante Brignone in testa Goggia terza!

Oggi, durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, la gara di gigante ha attirato centinaia di spettatori perché una delle atlete ha preso il comando grazie a una discesa spettacolare. Federica Brignone ha guidato la corsa, mentre Sofia Goggia si è piazzata al terzo posto, dimostrando una grande determinazione. La competizione si è svolta su una pista molto impegnativa, con condizioni meteo che hanno reso tutto più difficile per gli atleti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 15 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI DOMENICA 15 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: folle gigante, Brignone in testa, Goggia terza! LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 febbraio in DIRETTA: 7 azzurri agli ottavi nel PGS. Adesso Brignone e Goggia Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 continuano con diverse gare in corso e alcune atlete italiane che si preparano alle prossime sfide. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: assurda Federica Brignone, è al comando! Federica Brignone ha conquistato il primo posto nella gara di sci alpino a Milano Cortina 2026, sorprendendo gli spettatori con una discesa impeccabile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Medagliere Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Podi e Medaglie LIVE; Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura; Olimpiadi, dalla combinata al trampolino fino al pattinaggio di figura: tutti i risultati di giornata. Diretta Milano Cortina 15 febbraio, Olimpiadi live: grande attesa per Goggia e Brignone nello slalom giganteDiretta live della nona giornata delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, con l'Italia che ha grandi ambizioni di medaglia riposte soprattutto in Brigone ... sport.virgilio.it Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: ora Brignone e Goggia in gara nel giganteGiorno 10 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 15 febbraio con degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it Olimpiadi Milano-Cortina, il programma delle gare di oggi 15 febbraio. Link nel primo commento facebook Milano Cortina, le Olimpiadi con le medaglie più "generose" di sempre x.com