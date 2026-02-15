LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 15 febbraio in DIRETTA | Brignone in testa Goggia terza ora il biathlon
Il liveblog delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 si apre con Federica Brignone che guida la classifica, dopo aver conquistato una vittoria importante nello slalom speciale. La campionessa italiana ha fatto registrare un tempo che le consente di mantenere il primo posto, mentre Sofia Goggia si trova ora in terza posizione, a pochi decimi di distanza. Nel frattempo, gli atleti si preparano per le gare di biathlon, che si svolgono nel cuore delle Alpi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 15 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI DOMENICA 15 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: folle gigante, Brignone in testa, Goggia terza!
Oggi, durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, la gara di gigante ha attirato centinaia di spettatori perché una delle atlete ha preso il comando grazie a una discesa spettacolare.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 febbraio in DIRETTA: 7 azzurri agli ottavi nel PGS. Adesso Brignone e Goggia
Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 continuano con diverse gare in corso e alcune atlete italiane che si preparano alle prossime sfide.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Medagliere Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Podi e Medaglie LIVE; Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura; Olimpiadi, dalla combinata al trampolino fino al pattinaggio di figura: tutti i risultati di giornata.
LIVE Olimpiadi: Norvegia-Italia 6-5 nel curling maschile dopo il 7° end. Bob, italiane indietroQuesto il programma completo delle gare odierne, con sede e orario (in grassetto le gare che assegnano medaglie): 9.05 - Curling (a Cortina d'Ampezzo): Usa-Svezia, Germania-Gran Bretagna, Norvegia-Ita ... gazzetta.it
Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: Brignone strepitosa nettamente al comando del gigante, Goggia terzo. Dopo il biathlonGiorno 10 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 15 febbraio con degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it
Olimpiadi Milano-Cortina, il programma delle gare di oggi 15 febbraio. Link nel primo commento facebook
Milano Cortina, le Olimpiadi con le medaglie più "generose" di sempre x.com