LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 15 febbraio in DIRETTA | azzurri avanti nel curling attesa per Conti-Macii

La gara di curling di questa mattina ha visto gli atleti italiani ottenere un vantaggio significativo, dopo che una strategia accurata ha permesso loro di conquistare punti cruciali. La squadra azzurra spinge forte in vista delle prossime sfide, mentre i tifosi attendono con ansia l’incontro tra Conti e Macii. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale su tutte le gare in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 15 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI DOMENICA 15 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: azzurri avanti nel curling, attesa per Conti-Macii LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: azzurri avanti nel curling. Moioli in scioltezza Giovanni Rossi, lo sciatore italiano, ha conquistato la prima medaglia d’oro della giornata nella discesa libera a Cortina d’Ampezzo, grazie a una discesa perfetta che lo ha portato sul primo gradino del podio. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 febbraio in DIRETTA: gli azzurri inseguono nel curling Questa mattina gli atleti italiani sono scesi in campo nel curling, sperando di portare a casa medaglie per il paese. Milano Cortina 2026 LIVE: Olimpiadi Milano Cortina 2026 con le ultime novità ! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Medagliere Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Podi e Medaglie LIVE; Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura; LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 febbraio in DIRETTA: 6 medaglie in un giorno per l'Italia, non era mai successo. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: azzurri avanti nel curling, attesa per Conti-MaciiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it Brignone nella storia diretta Olimpiadi: l'azzurra conquista il secondo oro, Milano Cortina LIVELe azzurre, insieme a Della Mea e Zenere, cercano un grande risultato. Seconda manche alle 13:30: tutti gli aggiornamenti ... corrieredellosport.it San Marino RTV. . MILANO CORTINA 2026 Le emozioni di San Marino alle Olimpiadi e l'impegno di chi ci lavora Tutta la Repubblica del Titano ha fatto il tifo per Rafael Mini nel giorno della di debutto dello slalom special. A Livigno c'è anche Sara Mussoni al l facebook Milano Cortina, le Olimpiadi con le medaglie più "generose" di sempre x.com