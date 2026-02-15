LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 15 febbraio in DIRETTA | assurda Federica Brignone è al comando!

Federica Brignone ha conquistato il primo posto nella gara di sci alpino a Milano Cortina 2026, sorprendendo gli spettatori con una discesa impeccabile. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di tutti, grazie a un tempo che nessuno si aspettava. La gara si è svolta sulla pista di Cortina, dove la neve compatta ha favorito le discese veloci. Restate con noi per seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulle Olimpiadi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 15 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI DOMENICA 15 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: assurda Federica Brignone, è al comando! LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: torna Federica Brignone in una delle giornate più dense di eventi Federica Brignone torna in gara durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, dopo aver perso alcune competizioni a causa di un infortunio. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 febbraio in DIRETTA: FEDERICA BRIGNONE OROOOOOO!!! Questa mattina, Federica Brignone ha conquistato l’oro nello sci alpino, portando a casa la prima medaglia d’oro delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Medagliere Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Podi e Medaglie LIVE; Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura; LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 febbraio in DIRETTA: 6 medaglie in un giorno per l'Italia, non era mai successo. Diretta Milano Cortina 15 febbraio, Olimpiadi live: grande attesa per Goggia e Brignone nello slalom giganteDiretta live della nona giornata delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, con l'Italia che ha grandi ambizioni di medaglia riposte soprattutto in Brigone ... sport.virgilio.it Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: ora Brignone e Goggia in gara nel giganteGiorno 10 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 15 febbraio con degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it Olimpiadi Milano-Cortina, il programma delle gare di oggi 15 febbraio. Link nel primo commento facebook Milano Cortina, le Olimpiadi con le medaglie più "generose" di sempre x.com