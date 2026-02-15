LIVE Monobob Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Nolte domina anche la seconda manche Meyers e Armbruster inseguono la tedesca

Nolte conquista la vittoria nella seconda manche del monobob ai Giochi di Milano Cortina, perché ha mantenuto un ritmo veloce e preciso. La tedesca si conferma in testa, mentre Meyers e Armbruster cercano di avvicinarsi, rimanendo a distanza ravvicinata. Domani alle 19 si svolgeranno le ultime due prove della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.56 Le ultime due manche della gara di monobob alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina inizieranno domani alle 19.00. Per il momento è tutto, vi ringraziamo per aver seguito questa cronaca testuale. Un saluto sportivo a tutti. 12.55 Le azzurre quasi non pervenute con De Silvestro che chiude al ventiduesimo posto e con Andreutti che invece conclude la giornata all'ultimo posto. 12.52 VINCE NOLTE! 22 centesimi di vantaggio della tedesca su Meyers Taylor. Nolte chiude al primo posto le prime due batterie e domani sarà l'assoluta favorita per la medaglia d'oro!