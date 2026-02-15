LIVE Monobob Olimpiadi 2026 in DIRETTA | attimi finali della seconda batteria Nolte vuole resistere su Meyers e Love
Nelle ultime fasi della seconda batteria del monobob alle Olimpiadi 2026, Nolte cerca di mantenere la posizione mentre sfida Meyers e Love. La gara si infiamma negli ultimi secondi, con gli atleti che spingono al massimo sulle piste ghiacciate di Città del Capo. Boch, invece, chiude in sesta posizione, a soli 28 centesimi da Buckwitz, lasciando spazio a un finale di gara molto combattuto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.38 Fa malissimo Boch che chiude in sesta posizione a 28 centesimi da Buckwitz. La francese perde parecchie posizioni rispetto alla prima manche. 12.36 Buckwitz chiude la sua manche con 16 centesimi di vantaggio su Walker. La tedesca va in testa in maniera provvisoria con un totale di 2:00.04. 12.33 Si peggiora Voigt che chiude a 6 centesimi di svantaggio da Walcker che continua a guadagnare posizioni. Terzo posto per la danese. 12.31 La canadese era avanti di pochi centesimi fino al quarto intermedio, ma perde troppa velocità nel finale. 9 centesimi di ritardo da Walker. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Monobob, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la seconda manche, Meyers Taylor insidia Nolte per il primo posto
La gara di monobob alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si è accesa quando Meyers Taylor ha scavalcato Nolte in classifica, spinta dalla volontà di conquistare la vetta.
LIVE Monobob, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: manca poco alla seconda manche, Meyers Taylor insidia Nolte per il primo posto
La pilota Meyers Taylor ha conquistato il record della pista durante la prima batteria, spinta dalla voglia di superare Nolte, attuale leader.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
LIVE Monobob, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Nolte domina la prima manche, gara in salita per De Silvestro e AndreuttiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00 La seconda manche partirà alle 11.50, noi ci ritroveremo alle 11.40, dieci minuti prima l'inizio. A dopo! oasport.it
