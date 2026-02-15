LIVE Italia-Norvegia 5-6 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | mano rubata dai norvegesi!

Durante la partita tra Italia e Norvegia nel curling maschile alle Olimpiadi, i norvegesi hanno rubato una mano all'ultimo minuto, portando il punteggio a 6-5 a loro favore. La scena si è svolta nel quarto end, quando un errore italiano ha permesso ai norvegesi di mettere le mani su un vantaggio decisivo. La tensione si è fatta sentire tra gli spettatori, che hanno assistito a un episodio chiave che potrebbe influenzare l'esito finale della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING DALLE 19.05 11.01 Draw dietro la guardia laterale di Giovanella. Il colpo è corto e rimane scoperto. 11.00 Nepstad prova a mettere la guardia al centro, ma il sasso rimane troppo largo. 11.00 Guardia laterale posizionata da Giovanella. 10.59 I norvegesi piazzano la prima stone al centro della casa. OTTAVO END 10.57 Noooo! Largo il draw di Retornaz! Il punto rimane alla Norvegia che ruba la mano! Gli avversari adesso tornano in vantaggio, ma l'hammer rimane agli azzurri. 10.55 Draw perfettamente al centro giocato da Ramsfjell. SETTIMO END 10.39 Draw preciso di Ramsfjell. La Norvegia ...