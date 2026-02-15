LIVE Italia-Norvegia 1-4 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | mano da tre punti per i norvegesi adesso si fa durissima…

L’Italia ha subito una pesante sconfitta contro la Norvegia nel match di curling alle Olimpiadi, con un punteggio di 1-4, a causa di un’ingenuità che ha permesso ai norvegesi di segnare tre punti consecutivi. La partita si è accesa quando gli avversari hanno sfruttato un errore nella posizione delle pietre italiane, portando a una mano decisiva. La sfida prosegue, ma il divario tra le due squadre si fa sempre più evidente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING DALLE 19.05 10.11 Variano il colpo ora i norvegesi. Ramsfjell non continua con le bocciate, ma posiziona una guardia per evitare un tap con cui l’Italia avrebbe potuto promuovere due sassi e prendersi tre punti. 10.09 Mosaner rimette la guardia al centro. Tiro preciso dell’azzurro. 10.08 Ancora bocciata singola di Sesaker che leva la guardia appena posizionata. 10.08 Mosaner riposizona la guardia al centro appena levata dalla Norvegia. 10.07 Stavolta non riesce la doppia bocciata ai norvegesi! Se ne va solo una guardia che adesso potrebbe essere rimessa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia 1-4, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano da tre punti per i norvegesi, adesso si fa durissima… LIVE Italia-Norvegia 0-0, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano nulla dei norvegesi L’Italia e la Norvegia hanno pareggiato 0-0 nel curling maschile alle Olimpiadi, a causa di una partita molto combattuta e senza punti segnati. LIVE Italia-Svezia 4-1, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano da tre punti degli azzurri! Gli azzurri del curling hanno conquistato una vittoria importante contro la Svezia, con il punteggio finale di 4-1. LIVE: Italy vs Czechia - Curling - Winter Olympic Games 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: LIVE Italia-Norvegia 6-5, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: IMPRESA AZZURRA! Decisiva l’ultima mano rubata!; RECAP! Successo incredibile dell'Italia, Norvegia rimontata 6-5; Giorno 2 | Curling: Norvegia - Italia in Diretta Streaming | DAZN IT; Sorteggio Nations League, l’Italia nel gruppo A1 con Francia, Belgio e Turchia. LIVE Italia-Norvegia 0-1, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri forzano il punto e si prendono l’hammerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING DALLE 19.05 9.40 Draw al centro norvegese. Italia costretta a ... oasport.it LIVE Italia-Norvegia 6-5, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: IMPRESA AZZURRA! Decisiva l’ultima mano rubata!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 20.52 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di ... oasport.it NORVEGIA vs ITALIA Curling Maschile Strategia, precisione e concentrazione massima sul ghiaccio! Gli Azzurri affrontano la Norvegia in una sfida intensa, dove ogni stone può fare la differenza Olimpiadi Invernali Milano Cortina Testa facebook Partnership Italia-Norvegia: innovazione, sostenibilità e futuro dell'industria Oslo | 27 gennaio 2026 Sono intervenuto ieri sera alla tavola rotonda con i rappresentanti di alcuni fra i principali player industriali italiani attivi in Norvegia: Carlo Santo x.com