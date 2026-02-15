LIVE Italia-Danimarca 2-7 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | quinta sconfitta di fila per le azzurre

L’Italia ha subito una pesante sconfitta contro la Danimarca nel curling femminile alle Olimpiadi, con il punteggio di 2-7, rimanendo a zero vittorie in cinque partite. La squadra azzurra ha incontrato difficoltà nel mantenere la concentrazione, mentre le avversarie hanno sfruttato al massimo le occasioni. La partita si è conclusa con una netta superiorità delle danesi, che hanno dominato le fasi decisive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.19 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 16.16 Quinta sconfitta di fila per il team Constantini, ormai definitivamente fuori dalla lotta per un posto in semifinale. A questo punto l'obiettivo dell'Italia diventa quello di vincere almeno una partita nel round robin. 16.15 La bocciata di Constantini va a buon fine, ma c'è un solo punto per l'Italia nell'ottavo end. Finisce qui, con il punteggio di 7-2 per la Danimarca. 16.12 Liscio incredibile di Madeleine Dupont nel suo tentativo di doppia bocciata.