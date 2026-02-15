LIVE Italia-Danimarca 1-7 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | tre mani rubate di fila per le danesi

Durante la partita di curling alle Olimpiadi, l’Italia ha subito un pesante 1-7 dalla Danimarca, che ha rubato tre mani consecutive. Le danesi hanno approfittato di errori italiani per mettere a segno punti preziosi, rafforzando il loro vantaggio. Alle 15.58, l’Italia ha deciso di continuare a giocare anche nell’ottavo end, nonostante la situazione difficile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.58 L'Italia non si ferma e sceglie di giocare anche l'ottavo end. Al termine di questa mano, molto probabilmente, le azzurre alzeranno bandiera bianca a meno che non riescano a fare almeno due o tre punti. 15.56 Constantini costretta ad un tiro sostanzialmente impossibile per fare due punti. Purtroppo la skip azzurra non riesce a completare il run (usando una guardia laterale italiana) e concede un'altra mano rubata. Danimarca avanti 7-1 dopo sette mani. 15.55 Run perfetto di Dupont, che spazza via il sasso giallo di Constantini rimanendo comunque in copertura della stone danese a punto. LIVE Italia-Danimarca 2-0, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: end da due punti per le danesi L'Italia ha segnato due punti contro la Danimarca durante la partita di curling alle Olimpiadi, causando il ritiro delle danesi dal ghiaccio. LIVE Italia-Danimarca 0-0, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: comincia il match! Primo hammer per le danesi L'Italia e la Danimarca pareggiano 0-0 nella partita di curling alle Olimpiadi, a causa di errori di entrambi i team nel primo end. 15.48 Piccolo errore di Halse, che consente all'Italia di provare a prendere il centro con una buona bocciata.