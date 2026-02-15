LIVE Italia-Danimarca 1-4 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | mano rubata dalle danesi!

Durante la partita di curling tra Italia e Danimarca, la giocatrice Costantini ha commesso un errore che ha permesso alla Danimarca di ottenere un punto. La pallina danese non è stata rimossa correttamente, regalando alle avversarie un vantaggio importante. La partita si sta svolgendo in diretta, con la Danimarca che conduce per 4-1 nel sesto end.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SESTO END 15.14 Noooo! Errore di Costantini! La bocciata in run non viene e la stone danese a punto non viene levata! Punto per la Danimarca che si porta sul 4-1. 15.12 Che colpo di Dupont! Sta giocato magistralmente la danese! Run complicatissimo che viene eseguito alla perfezione dallo skip avversario che leva il punto italiano e si posiziona perfettamente sul bottone nascosta dalle guardie. Al massimo sarà un punto per l'Italia. 15.11 Run perfetto di Costanini! Doppia bocciata perfetta e promozione di un sasso azzurro a punto! 15.10 Riposiziona la guardia la skip danese Madeleine Dupont.