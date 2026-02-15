LIVE Italia-Cechia Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | non si può più sbagliare

L’Italia ha perso contro la Repubblica Ceca, perché ha commesso troppi errori nel curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La squadra azzurra ha sbagliato diverse mosse decisive, permettendo agli avversari di prendere il comando della partita. La gara si sta svolgendo in diretta e i giocatori italiani cercano di recuperare punti, ma il risultato sembra ormai definito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della quinta partita degli azzurri nel torneo di curling maschile dei Giochi Olimpici invernai di Milano Cortina 2026. L'Italia affronterà nel Cortina Curling Olympic Stadium affronterà il quartetto ceco. La Cechia è ultima nel round robin con zero vittorie nelle quattro partite finora disputate. Il quartetto guidato dallo skip Klima non è riuscito ad imporsi nei primi match del torneo, anche a causa dell'alto livello degli avversari incontrati. Dopo una sfida testa a testa con gli Usa i cechi hanno perso nettamente contro i forti svizzeri, norvegesi e britannici.