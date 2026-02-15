LIVE Italia-Cechia 7-5 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | si riavvicinano i cechi

L’Italia ha vinto contro la Repubblica Ceca 7-5 nel curling maschile alle Olimpiadi, grazie a un colpo decisivo di Mosaner. La partita si è accesa negli ultimi turni, quando gli azzurri hanno sfruttato un errore dei cechi per allungare il punteggio e avvicinarsi alla vittoria. Durante il match, Mosaner ha tentato una singola per mettere pressione agli avversari, ma il tiro è stato sbagliato, lasciando spazio ai ceki di recuperare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.09 Bocciata singola di Mosaner sulla guardia al centro ceca. 21.08 Altra bocciata di Arman sulla guardia centrale. Stavolta è Cernovsky che la riposiziona subito. 21.07 Arman boccia la guardia centrale ceca. Jurik la riposiziona però subito. 21.07 Freeze di Jurik sul sasso a punto italiano, la stone rimane però larga e bocciabile. 21.06 Giovanella piazza un draw al centro della casa dietro la guardia avversaria. 21.06 Altra guardia al centro di Klipa, stavolta ben messa. 21.05 Boccia Giovanella che riesce a tenere il battente in casa. 21.04 Guardia al centro di Klipa in apertura di end.