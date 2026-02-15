L’Italia ha vinto 7-3 contro la Repubblica Ceca nel curling maschile alle Olimpiadi, a causa di alcune imprecisioni degli avversari. Durante il match, gli azzurri hanno mantenuto il controllo, anche grazie a un errore di Giovanella che ha colpito la guardia laterale e permesso agli italiani di segnare punti importanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.5o Altra imprecisione di Giovanella che colpisce in pieno la guardia laterale avversaria e brucia il proprio sasso. 20.50 Guardia laterale di Klipa. 20.49 Draw un po’ troppo profondo e laterale di Giovanella. SETTIMO END 20.47 Colpo perfetto di Retornaz che si ferma proprio sul centro della casa. Punto dell’Italia che allunga ancora! 20.46 Che colpo di Klima! Hit-roll che toglie il sasso azzurro a punto e si incolla alle altre stone italiane al centro della casa. Retornaz è obbligato ora a prendersi un solo punto con un draw. 20.43 Gioca un hit-roll Retornaz con cui leva il sasso avversario a punto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 7-3, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: azzurri in controllo del match

L’Italia ha segnato sei punti contro tre e ha preso il comando contro la Repubblica Ceca nel curling maschile alle Olimpiadi.

L’Italia gioca contro la Repubblica Ceca nel curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, una sfida che mette alla prova la tenuta degli azzurri.

Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.