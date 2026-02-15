LIVE Italia-Cechia 3-2 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | i cechi si rimettono in scia

Durante la partita tra Italia e Repubblica Ceca, il giocatore Klima ha deciso di piazzare un tiro sul bottone, rischiando di lasciare spazio a una doppia bocciata azzurra. La gara si è conclusa con un punteggio di 3-2 per l’Italia, ma i cechi si sono riavvicinati nel punteggio grazie a questa mossa decisa. La tensione sul ghiaccio sale mentre i giocatori si preparano all’ultimo tiro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.45 Klima piazza un draw sul bottone. Rimane un filo lungo il colpo e forse lascia spazio ad una doppia bocciata azzurra. 19.44 Run di Mosaner che però non riesce del tutto. Il sasso avversario bocciato rimane in casa. Sono ancora due punti cechi al momento. 19.43 Draw al centro che si nasconde dietro la guardia messo perfettamente da Cernovsky. Sono due i punti cechi al momento. 19.42 Errore di Mosaner! La bocciata non va a buon fine perchè tocca la guardia laterale. Rimane "Primo" il sasso ceco. 19.41 Tentativo di freeze di Cernovsky. Il sasso è un po' corto e non si incolla alla stone italiana, ma prende lo stesso il punto.