LIVE Darderi-Cerundolo 4-6 2-5 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | l’argentino trova il doppio break nel secondo set

Nel match tra Darderi e Cerundolo, l’argentino ha vinto il secondo set 6-2 e si avvicina alla vittoria, dopo aver ottenuto il doppio break. La partita si sta svolgendo al torneo ATP di Buenos Aires 2026, dove Cerundolo si trova a tre punti dal successo. Nel momento cruciale, Darderi ha colpito lungo il dritto, lasciando il suo avversario a un passo dalla conquista del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Cerundolo a tre punti dal match. 5-2 Lungo il dritto di Darderi, ormai ad un passo dalla sconfitta. Cerundolo trova il doppio break e si appresta a servire per il match (e per il torneo). 40-AD Doppio fallo sanguinoso per l'italiano. 40-40 Servizio vincente con la prima per Darderi. 30-40 Darderi comincia a variare con il back di rovescio, si inventa un bel colpo difensivo e salva la prima palla break. 15-40 Dritto inside out che si spegne in rete per l'azzurro. 15-30 A segno con il dritto Darderi. 0-30 Cerundolo vince un punto assurdo, effettuando un recupero clamoroso sulla stop volley di Darderi e approfittando dell'incertezza finale a rete dell'azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Cerundolo 4-6 2-5, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l'argentino trova il doppio break nel secondo set LIVE Darderi-Cerundolo 4-6 0-1, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: subito un break ad inizio secondo set per l'argentino Darderi ha vinto il primo set contro Cerundolo nel match di Buenos Aires 2026, dopo aver approfittato di un errore di troppo dell'avversario. LIVE Darderi-Cerundolo 1-2, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l'argentino trova subito il break Darderi ha perso il servizio nel primo game contro Cerundolo, che ha approfittato di un doppio fallo dell'avversario. LIVE Darderi-Cerundolo 4-6 2-3, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: azzurro ormai spalle al muroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Doppio fallo Darderi, il secondo del match. 4-2 Impeccabile Cerundolo, che va a segno con il dritto dopo ... oasport.it Darderi-Cerundolo, finale Atp 250 Buenos Aires: orario, quando si gioca e dove vederla in tvSarà la sfida tra Luciano Darderi e Francisco Cerundolo ad assegnare il titolo dell'Atp 250 di Buenos Aires. Percorso netto sino alla finale per il tennista azzurro, testa di serie numero due del tabe ... msn.com