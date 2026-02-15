LIVE Darderi-Cerundolo 4-6 2-3 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | azzurro ormai spalle al muro

Darderi ha perso il primo set contro Cerundolo 4-6, dopo aver commesso un doppio fallo che ha regalato il vantaggio all’avversario. La partita si gioca a Buenos Aires, dove il pubblico assiste a un match teso e pieno di errori da parte degli italiani. Cerundolo si mantiene in controllo, sfruttando un servizio preciso e alcuni scambi aggressivi. La sfida prosegue con il punteggio di 2-3 nel secondo set, mentre i giocatori cercano di risollevare le proprie prestazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Doppio fallo Cerundolo. 40-15 Cerundolo comanda il gioco dopo la prima e chiude il punto con il dritto. 30-15 Darderi sbaglia con il dritto e perde una chance importante. 15-15 Lunga di poco la risposta di Darderi sulla prima dell’argentino. 0-15 Fuori misura il rovescio incrociato di Cerundolo. 3-2 Darderi salva due palle break e resta in partita, pur restando indietro di un set e di un break. AD-40 Servizio vincente all’incrocio delle righe per Darderi. 40-40 Scambio duro che si chiude con il dritto in rete di Cerundolo. 30-40 L’azzurro cancella la prima delle due palle break. 🔗 Leggi su Oasport.it

