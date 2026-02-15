LIVE Darderi-Cerundolo 4-6 2-3 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | azzurro ormai spalle al muro

Darderi ha perso il primo set contro Cerundolo 4-6, dopo aver commesso un doppio fallo che ha regalato il vantaggio all’avversario. La partita si gioca a Buenos Aires, dove il pubblico assiste a un match teso e pieno di errori da parte degli italiani. Cerundolo si mantiene in controllo, sfruttando un servizio preciso e alcuni scambi aggressivi. La sfida prosegue con il punteggio di 2-3 nel secondo set, mentre i giocatori cercano di risollevare le proprie prestazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Doppio fallo Cerundolo. 40-15 Cerundolo comanda il gioco dopo la prima e chiude il punto con il dritto. 30-15 Darderi sbaglia con il dritto e perde una chance importante. 15-15 Lunga di poco la risposta di Darderi sulla prima dell’argentino. 0-15 Fuori misura il rovescio incrociato di Cerundolo. 3-2 Darderi salva due palle break e resta in partita, pur restando indietro di un set e di un break. AD-40 Servizio vincente all’incrocio delle righe per Darderi. 40-40 Scambio duro che si chiude con il dritto in rete di Cerundolo. 30-40 L’azzurro cancella la prima delle due palle break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Cerundolo 4-6 2-3, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: azzurro ormai spalle al muro LIVE Darderi-Cerundolo 4-6, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: avvio in salita per l’azzurro Darderi ha perso il primo set contro Cerundolo nel match di Buenos Aires 2026, a causa di alcune difficoltà nel servizio. LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l’azzurro si gioca titolo e top20 Luciano Darderi ha deciso di affrontare Francisco Cerundolo nella finale dell’ATP di Buenos Aires 2026, una partita che potrebbe portarlo tra i primi 20 giocatori al mondo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dove vedere in tv Darderi-Cerundolo oggi: orario finale ATP Buenos Aires, programma domenica 15 febbraio, streaming; Sinner a -2.850 punti da Alcaraz: il ranking Atp; LIVE Berrettini-Coria 7-5, 7-5, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: esordio durissimo; Luciano Darderi si gioca la top20 nel ranking ATP: possibile sorpasso su Cobolli come n.3 d’Italia. LIVE Darderi-Cerundolo 3-4, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l’azzurro soffre ma resta in sciaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Darderi troppo falloso con il dritto in questa fase. AD-40 Un altro dritto lungo di pochi centimetri per ... oasport.it Darderi-Cerundolo, finale Atp 250 Buenos Aires: orario, quando si gioca e dove vederla in tvSarà la sfida tra Luciano Darderi e Francisco Cerundolo ad assegnare il titolo dell'Atp 250 di Buenos Aires. Percorso netto sino alla finale per il tennista azzurro, testa di serie numero due del tabe ... msn.com Atp Buenos Aires LIVE, Darderi sfida Cerundolo in finale. Ora su Sky #SkySport #Tennis #SkyTennis #Darderi x.com TUTTI CON DARDERI Alle 20:00 Luciano va a caccia del titolo numero 5 della sua carriera contro Francisco Cerundolo nella finale dell’ATP 250 di Buenos Aires FORZAAAAA facebook