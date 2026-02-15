LIVE Darderi-Cerundolo 4-6 1-2 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | tre break consecutivi nel secondo set

Darderi ha commesso un grave errore di dritto durante il servizio, causando un break per Cerundolo nel secondo set. La partita tra i due tennisti si sta giocando sul campo di Buenos Aires, dove il punteggio attuale è 4-6, 1-2. Il pubblico segue con attenzione ogni scambio, mentre i giocatori cercano di trovare il ritmo giusto.

15-30 Grave errore di dritto in uscita dal servizio per Darderi. 15-15 Prima vincente dell'azzurro. 0-15 Darderi fatica a mettere in difficoltà Cerundolo negli scambi da fondo. 3-1 Lungo il dritto in risposta di Darderi. AD-40 In rete la risposta di rovescio dell'azzurro, che sfoga la sua frustrazione spaccando la racchetta. 40-40 Cerundolo annulla la palla break con uno splendido dritto a sventaglio vincente. 30-40 Doppio fallo millimetrico di Cerundolo. 30-30 Sulla diagonale sinistra Cerundolo mette spesso in difficoltà Darderi, che anche in questo caso sbaglia con il rovescio.