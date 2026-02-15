LIVE Conegliano-Perugia 3-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le umbre ci mettono il cuore ma la sconfitta vale la retrocessione
Perugia perde contro Conegliano 3-1, una sconfitta che potrebbe portare alla retrocessione in serie A1 femminile. Le umbre hanno lottato con impegno, ma alla fine non sono riuscite a contenere le attaccanti avversarie. La partita si è conclusa con un punteggio che pesa molto per il campionato delle perugine.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE6 18.00 La Diretta Live della partita fra Conegliano e Perugia termina qui! Le padrone di casa hanno mantenuto a fatica l’imbattibilità in campionato. Perugia ha lottato con le unghie e con i denti, ma questa sconfitta costa la retrocessione per la società umbra. Grazie per averci seguito, buona serata! 17.57 E’ stata una partita bellissima! Molto più avvincente di quanto non dicesse il pronostico. Perugia ha giocato veramente una pallavolo di altissimo livello mettendo in grande difficoltà Conegliano. Da applausi la grinta delle umbre! Le venete hanno mostrato diverse crepe in questo match; Santarelli è stato costretto a mettere gli assi da 90 in campo (inizialmente in panchina) per non rischiare di perdere un match che sulla carta sembrava scontato. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Conegliano-Perugia 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: che grinta le umbre! Non si arrendono alla retrocessione le ospiti
Il match tra Conegliano e Perugia si è concluso con un pareggio 1-1, dopo che le ospiti umbre hanno mostrato grande determinazione per evitare la retrocessione.
LIVE Conegliano-Perugia 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le umbre si giocano le ultime carte per la salvezza
Il match tra Conegliano e Perugia si è concluso con un pareggio 0-0, dopo che le umbre hanno deciso di puntare tutto sulla partita per evitare la retrocessione.
Vallefoglia - Perugia | Highlights | 14^ Giornata, Serie A1 Tigotà | Lega Volley Femminile 2025/26
Argomenti discussi: LIVE Conegliano-Perugia, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: prima contro ultima, turn-over per le padrone di casa?; Prosecco Doc Imoco Conegliano - Bartoccini-Mc Restauri Perugia in Diretta Streaming | DAZN IT; Verso Conegliano-Perugia. Santarelli: Mi aspetto una bella prova anche contro Perugia; Il Bisonte Firenze - Prosecco Doc Imoco Conegliano in Diretta Streaming | DAZN IT.
LIVE Conegliano-Perugia 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 7-10 Perugia non si arrende!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE6 7-12 Ancora un errore di Sllah sulla battuta di Gardini! Ancora Ace! Perugia se ne va! 7-11 Primo tempo vincene ... oasport.it
Conegliano vince 3-0 a Perugia e raggiunge Milano in vettaIn campo non c’è stata storia, con la squadra del coach Daniele Santarelli (umbro di Foligno) che, nonostante il turnover, ha dominato le tre frazioni, mostrando un’evidente superiorità. La Prosecco ... gazzetta.it
HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio della sfida tra Imoco Volley e Bartoccini - MC Restauri Perugia Volley A1 Femminile della 25ª giornata di Serie A1 Tigotà #Volleyball #Pallavolo #Conegliano #Perugia #poweredbytigotà facebook
LIVE Conegliano-Perugia, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le umbre si giocano le ultime carte per la salvezza - x.com