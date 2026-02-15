L'incontro tra Conegliano e Perugia si accende con Haal che, con un colpo decisivo, ribalta le sorti del secondo set. La giocatrice olandese ha portato un’energia nuova, cambiando le sorti della partita. Intanto, Lubian apre il punteggio del primo set con un tocco preciso al centro del campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE6 1-0 Primo appoggiato al centro del campo di Lubian! primo punto del set a Conegliano. QUARTO SET 25-17 Si chiude con il primo set al centro di Lubian! Si sveglia nella parte finale di set Conegliano che si riporta in vantaggio! 24-17 Fiesoli a segno con la diagonale da posto 4! 24-16 Primo tempo potente di Fahr che trova il set point! 23-16 Troppo profondo il servizio di Sillah, punto di Perugia. 23-15 A rete la battuta di Bartolini. 22-15 Primo tempo verso zona 5 di Bartolini! 22-14 Che bell’attacco in parallela di Sillah! Sciarpata da posto 4 precisa e potente! 21-14 Stavolta è Fahr a schiacciare dopo una ricezione sbagliata delle umbre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Conegliano-Perugia 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: l’ingresso Haal ribalta le sorti del set!

Il match tra Conegliano e Perugia si è acceso quando Lemmens ha messo a segno un primo tempo potente, causando il primo set vinto dalle venete per 25-18.

