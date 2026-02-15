LIVE Biathlon Inseguimento maschile Olimpiadi in DIRETTA | duello Francia-Norvegia per l’oro

La gara di biathlon maschile alle Olimpiadi ha preso il via con la Francia e la Norvegia in testa, perché entrambi gli atleti hanno ridotto il gap rispetto agli inseguitori grazie a ottimi tempi sugli sci e alla precisione al tiro. La tensione cresce mentre i concorrenti affrontano gli ultimi minuti di inseguimento, con le loro stecche che sfiorano le tracce di neve fresca e le armi puntate verso il bersaglio. Intanto, gli spettatori seguono con attenzione gli aggiornamenti in tempo reale, pronti a tifare per il proprio atleta preferito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.45 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica di inseguimento maschile di biathlon. Ad Anterselva si preannuncia una sfida Francia-Norvegia con il transalpino Quentin Fillon Maillet che partirà davanti a tutti dopo aver conquistato la medaglia d’oro nella sprint di venerdì. Sembrano troppo distanti gli azzurri, ma in caso di condizioni atmosferiche variabili si potrebbero mischiare le carte. Appuntamento alle 11.15 con la partenza. Il francese Fillon Maillet, autore di una sprint praticamente perfetta, partirà con 14 secondi di margine sul norvegese Vetle Christiansen e 16 sull’altro norge Sturla Holm Laegreid e sul connazionale Emilien Jacquelin. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Olimpiadi in DIRETTA: duello Francia-Norvegia per l’oro LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Olimpiadi in DIRETTA: sfida Francia-Norvegia, Giacomel troppo distante Il biathlon maschile alle Olimpiadi ha visto una gara intensa, con la Francia e la Norvegia in testa, perché Giacomel si trova troppo indietro. LIVE Biathlon, Staffetta maschile Oberhof 2026 in DIRETTA: duello Francia-Norvegia, azzurri outsider Benvenuti alla diretta della staffetta maschile di Oberhof 2026. Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: LIVE Biathlon, Sprint maschile Olimpiadi in DIRETTA: Giacomel delude, Romanin stupisce, Fillon Maillet vince ancora; Fillon Maillet è d'oro, Giacomel si butta via: rivivi il LIVE della Sprint; Biathlon, Fillon-Maillet vince la 10km sprint. Delude Giacomel, azzurri lontani dal podio; LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Olimpiadi in DIRETTA: sfida Francia-Norvegia, Giacomel troppo distante. LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Olimpiadi in DIRETTA: sfida Francia-Norvegia, Giacomel troppo distanteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica di inseguimento maschile di biathlon. Ad ... oasport.it Biathlon, Olimpiadi 2026: la guida all’Inseguimento maschile, storia, attualità, medaglieL'inseguimento maschile rappresenterà il giro di boa nel programma del biathlon ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. La competizione che ... oasport.it «Arrivata al traguardo, ero senza più energie. » La sfida tra Francia e Norvegia si è accesa anche nella Sprint femminile sui 7,5 km. Stavolta, a spuntarla è stata la norvegese Maren Kirkeeide, che ha superato Ocean Michelon per 3”8 grazie a un ultimo giro im facebook Trump impone dazi (aggiuntivi) del 10% a Regno Unito, Francia, Danimarca, Svezia, Olanda, Norvegia, Finlandia, Germania perché si oppongono all’annessione Usa della Groenlandia. la spiegazione ha un notevole spessore politico: “dopo tutto quello che x.com