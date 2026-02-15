LIVE Biathlon Inseguimento maschile Olimpiadi in DIRETTA | dalle 11.15 la partenza azzurri per la rimonta

Il biathlon maschile alle Olimpiadi ha preso il via questa mattina alle 11.15, quando sono partiti gli atleti per l'inseguimento, dopo che le condizioni del ghiaccio hanno reso difficile la gara precedente. Gli azzurri cercano di recuperare posizioni, sperando in una buona performance sotto il cielo nuvoloso di Pechino. La competizione si svolge sulle piste coperte dalla neve fresca, che ha rallentato alcuni favoriti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL'INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.45 11:02 Il transalpino dovrà difendere una quindicina di secondi sui norvegesi Christiansen e Laegreid, con il connazionale Jacquelin pronto ad inserirsi nella lotta al podio. 10:58 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta dell'inseguimento maschile di biathlon. Poco meno di 20 minuti alla partenza di Quentin Fillon Maillet. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica di inseguimento maschile di biathlon. Ad Anterselva si preannuncia una sfida Francia-Norvegia con il transalpino Quentin Fillon Maillet che partirà davanti a tutti dopo aver conquistato la medaglia d'oro nella sprint di venerdì. AZZURRI IN GARA dom 15 feb 11.15 -Biathlon Inseguimento 12,5 km uomini Lukas Hofer pettorale nº 13 +1:22 Nicola Romanin nº16 +1:34 Tommaso Giacomel nº22 +1:43