LIVE Biathlon Inseguimento femminile Olimpiadi in DIRETTA | Vittozzi balza in testa dopo due poligoni

Vittozzi ha preso il comando nel biathlon di Olimpiadi dopo aver sparato bene nei primi due poligoni, in seguito a un’azione decisa in salita. La norvegese Kirkeeide si è avvicinata rapidamente, riuscendo ad agganciare la campionessa italiana e poi a superarla. La gara si sta decidendo tra queste due atlete, mentre le altre partecipanti restano distanziate.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01 Kirkeeide aggancia Vittozzi e la stacca in salita. 14.59 Vittozzi ai 4,5 km ha 2?8 su Kirkeeide, 6?6 su Jeanmonnot, 16? su Michelon, 24?6 su Todorova, 25? su Minkkinen e 35? su Preuss. 14.58 Vittozzi in testa dopo due poligoni con 4?1 su Kirkeeide e 7?2 su Jeanmonnot. Verosimilmente ora si formerà un terzetto. 14.57 SI RIBALTA TUTTO! 55 per Vittozzi, sbagliano Jeanmonnot e Kirkeeide! 14.55 Lisa perde qualcosa, 34?. Ora il secondo poligono a terra. 14.55 Jeanmonnot si sta riportando sotto a Kirkeeide. 14.54 Michelon è sesta a 45? con 2 errori. 14.53 La francese si porta a 7? dalla norvegese, mentre Lisa resta a 30?4.

Segui in tempo reale l’inseguimento femminile di biathlon a Ruhpolding 2026.

Lisa Vittozzi ha iniziato l’inseguimento femminile di biathlon alle Olimpiadi con un ritardo di circa 20 secondi, a causa di un errore di mira nella prima serie di tiro.

