LIVE Biathlon Inseguimento femminile Olimpiadi in DIRETTA | OROOOOOOO!!! MONUMENTALE VITTOZZI!

Lisa Vittozzi ha conquistato l’oro nel biathlon in occasione delle Olimpiadi, dopo aver battuto le avversarie con una gara perfetta. La campionessa italiana ha migliorato il suo record personale, sparando con precisione e mantenendo il ritmo fino alla fine. La vittoria è arrivata a 28,8 secondi davanti a Kirkeeide e con un vantaggio di 34,3 secondi su Minkkinen, entrambe senza errori al tiro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.17 Lisa Vittozzi ha vinto con 28?8 su Kirkeeide (3) e 34?3 su Minkkinen (0). L'azzurra è stata sublime al poligono: 3030 tra ieri e oggi! 15.15 LISA VITTOZZI CAMPIONESSA OLIMPICA! Si gode l'arrivo in parata sul rettilineo! Oggi si è chiuso un cerchio: OROOOOOOOOOO!!! 15.13 Kirkeeide raggiunge e stacca Minkkinen. Ora la finlandese si gioca il bronzo con Jeanmonnot, che risale da dietro. 15.12 Vittozzi agli 8500 metri ha 46? su Minkkinen e 49? su Kirkeeide. E' fatta! 15.11 VAI LISA, CAVALCA VERSO L'ORO! STAI PER DIVENTARE LA PIU' GRANDE BIATHLETA ITALIANA DI TUTTI I TEMPI! NESSUNO LO MERITA PIU' DI TE! 15.