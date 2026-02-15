LIVE Biathlon Inseguimento femminile Olimpiadi in DIRETTA | Lisa Vittozzi vuole il podio Dalle 14.45 si comincia!

Lisa Vittozzi e le sue speranze di salire sul podio nel biathlon femminile alle Olimpiadi nascono dalla sua determinazione di oggi, dopo aver affrontato una serie di errori nelle ultime gare. La gara inizia alle 14.45 e i tifosi sono pronti a seguire ogni suo movimento, sperando in una rimonta che potrebbe cambiare le sorti della competizione. Se gli equilibri rimarranno gli stessi, sarà complicato per lei risalire nelle posizioni di vertice.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43 Vedremo se quest'oggi gli equilibri cambieranno, altrimenti pensare di tornare in auge per la top-3 sarà molto difficile. Al via anche Dorothea Wierer, Michela Carrara e Hannah Auchentaller, ma senza velleità da podio. 14.41 Sì, perché alla sappadina, quinta ieri nella sprint, sono stati gli sci stretti a tradirla, visto il grande ritardo accumulato già dal primo giro nel confronto con le migliori. 14.39 Per quanto riguarda casa Italia, si spera che Lisa Vittozzi venga accompagnata dalla medesima precisione nelle sessioni di tiro, ma da una maggior efficacia nelle frazioni di fondo.