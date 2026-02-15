LIVE Biathlon Inseguimento femminile Olimpiadi in DIRETTA | Kirkeeide e Vittozzi si giocano l’oro

Durante l’inseguimento femminile di biathlon alle Olimpiadi, Kirkeeide e Vittozzi si sfidano per la medaglia d’oro, dopo aver superato numerosi ostacoli sulla neve. La Norvegese ha mantenuto il vantaggio grazie a una serie di tiri precisi, mentre l’italiana ha tentato di recuperare negli ultimi chilometri. La tensione cresce mentre le due atlete si giocano la vittoria sotto il cielo grigio di Pechino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.09 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! DITECI CHE SIAMO SVEGLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! 15.09 Siamo al quarto e decisivo poligono, ancora in piedi. Tutto è nelle mani di Kirkeeide. Vittozzi non è padrona del suo destino. 15.07 Nel tratto di salita fa però il vuoto Kirkeeide. Vantaggio che sale a ben 12?7. 15.06 Intanto Lisa si porta a 5?5 dalla norvegese, che evidentemente non sta forzando in questa fase, pensando al poligono. 15.05 Per l’oro è durissima, perché la scandinava possiede un ultimo giro nel fondo superiore all’azzurra (e forse quasi a tutte le avversarie). 🔗 Leggi su Oasport.it

Jeanmonnot e Michelon si contendono l’oro nell’inseguimento femminile di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo che un errore al tiro ha complicato la corsa delle azzurre.

Lisa Vittozzi e le sue speranze di salire sul podio nel biathlon femminile alle Olimpiadi nascono dalla sua determinazione di oggi, dopo aver affrontato una serie di errori nelle ultime gare.

HAUSER vince l'Inseguimento davanti a Minkkinen e Magnusson! VITTOZZI è 11a | HIGHLIGHTS

