LIVE Biathlon Inseguimento femminile Olimpiadi in DIRETTA | Kirkeeide e Vittozzi si giocano l’oro
Durante l’inseguimento femminile di biathlon alle Olimpiadi, Kirkeeide e Vittozzi si sfidano per la medaglia d’oro, dopo aver superato numerosi ostacoli sulla neve. La Norvegese ha mantenuto il vantaggio grazie a una serie di tiri precisi, mentre l’italiana ha tentato di recuperare negli ultimi chilometri. La tensione cresce mentre le due atlete si giocano la vittoria sotto il cielo grigio di Pechino.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.09 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! DITECI CHE SIAMO SVEGLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! 15.09 Siamo al quarto e decisivo poligono, ancora in piedi. Tutto è nelle mani di Kirkeeide. Vittozzi non è padrona del suo destino. 15.07 Nel tratto di salita fa però il vuoto Kirkeeide. Vantaggio che sale a ben 12?7. 15.06 Intanto Lisa si porta a 5?5 dalla norvegese, che evidentemente non sta forzando in questa fase, pensando al poligono. 15.05 Per l’oro è durissima, perché la scandinava possiede un ultimo giro nel fondo superiore all’azzurra (e forse quasi a tutte le avversarie). 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Olimpiadi in DIRETTA: Jeanmonnot e Michelon si giocano l’oro, azzurre per la rimonta
Jeanmonnot e Michelon si contendono l’oro nell’inseguimento femminile di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo che un errore al tiro ha complicato la corsa delle azzurre.
LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Olimpiadi in DIRETTA: Lisa Vittozzi vuole il podio. Dalle 14.45 si comincia!
Lisa Vittozzi e le sue speranze di salire sul podio nel biathlon femminile alle Olimpiadi nascono dalla sua determinazione di oggi, dopo aver affrontato una serie di errori nelle ultime gare.
HAUSER vince l'Inseguimento davanti a Minkkinen e Magnusson! VITTOZZI è 11a | HIGHLIGHTS
Argomenti discussi: LIVE Biathlon, sprint femminile Olimpiadi in DIRETTA: Vittozzi 10/10, ma non basta per il podio. Kirkeeide beffa la Francia; Vittozzi giù dal podio per un soffio, Wierer sprofonda: rivivi il LIVE; Biathlon, peccato Italia, nella Sprint senza podio. Vittozzi quinta, oro Norvegia con Kirkeeide; Startlist inseguimento femminile biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, azzurre in gara.
Biathlon oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari inseguimenti, streaming, pettorali di partenzaOggi, domenica 15 febbraio, sulle nevi Anterselva sarà la giornata degli inseguimenti in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 dedicate al ... oasport.it
Federica Brignone ha vinto l’oro anche nello slalom giganteFederica Brignone ha vinto anche lo slalom gigante, dominandolo come aveva fatto con il Super G. È la sua seconda medaglia d’oro in queste Olimpiadi, un’impresa straordinaria considerando che ci ... ilpost.it
Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Anterselva Biathlon Arena Ore 14.45 Biathlon - 10 km inseguimento donne H. Auchentaller, M. Carrara, D. Wierer, L. Vittozzi FISI - Federazione Italiana Sport Invernali MilanoCortina2026 facebook
Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Anterselva Biathlon Arena Ore 14.45 Biathlon - 10 km inseguimento donne H. Auchentaller, M. Carrara, D. Wierer, L. Vittozzi @Fisiofficial @milanocortina26 x.com