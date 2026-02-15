LIVE Biathlon Inseguimento femminile Olimpiadi in DIRETTA | iniziata la gara

La gara di inseguimento femminile di biathlon alle Olimpiadi è iniziata questa mattina, dopo che Jeanmonnot ha raggiunto le prime due atlete, che stanno tenendo un passo lento. La francese ha deciso di accelerare, cercando di recuperare terreno subito all’inizio. La competizione è molto combattuta e ogni secondo conta per le atlete in corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Jeanmonnot si porta a 15? dalle prime due, che non stanno andando forte. Ora il primo poligono a terra. 14.49 Vittozzi si tiene in scia a Todorova e si fa portare dalla bulgara. Da dietro prova a rientrare Minkkinen. 14.47 Kirkeeide e Michelon sono insieme. Jeanmonnot a 21?6, Todorova e Vittozzi a 36?. 14.46 Partita Lisa Vittozzi. Deve andare a caccia! 14.45 Iniziata la gara con la norvegese Kirkeeide. 14.43 Arrivano conferme sull’assenza di Julia Simon. 14.43 Vedremo se quest’oggi gli equilibri cambieranno, altrimenti pensare di tornare in auge per la top-3 sarà molto difficile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Olimpiadi in DIRETTA: iniziata la gara LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Annecy 2025 in DIRETTA: iniziata la gara, chance concreta per le italiane! La gara di inseguimento femminile di biathlon ad Annecy 2025 è iniziata, offrendo alle atlete italiane una possibilità concreta di migliorare la posizione. LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: iniziata la gara, Passler e Carrara vogliono stupire Segui in tempo reale l'inseguimento femminile di biathlon a Oberhof 2026. Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Biathlon, sprint femminile Olimpiadi in DIRETTA: Vittozzi 10/10, ma non basta per il podio. Kirkeeide beffa la Francia; Biathlon, peccato Italia, nella Sprint senza podio. Vittozzi quinta, oro Norvegia con Kirkeeide; Vittozzi giù dal podio per un soffio, Wierer sprofonda: rivivi il LIVE; Biathlon Sprint 7,5 km donne. LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Olimpiadi in DIRETTA: Lisa Vittozzi cerca la rimonta per il podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL'INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 11.15 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE ... oasport.it Biathlon, peccato Italia, nella Sprint senza podio. Vittozzi quinta, oro Norvegia con KirkeeideNiente medaglia per le azzurre nella 7,5 km, dove la norvegese trionfa davanti alle francesi Michelon e Jeanmonnot. Lisa non fa errori al poligono ma paga la fatica nel finale. Deludente Dorothea Wier ... gazzetta.it Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Anterselva Biathlon Arena Ore 14.45 Biathlon - 10 km inseguimento donne H. Auchentaller, M. Carrara, D. Wierer, L. Vittozzi FISI - Federazione Italiana Sport Invernali MilanoCortina2026 facebook Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Anterselva Biathlon Arena Ore 14.45 Biathlon - 10 km inseguimento donne H. Auchentaller, M. Carrara, D. Wierer, L. Vittozzi @Fisiofficial @milanocortina26 x.com