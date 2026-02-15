A Pontelagoscuro, il 15 febbraio 2026, quattro persone sono state arrestate dopo una lite violenta tra vicini che ha coinvolto l’uso di martelli. I residenti raccontano di aver vissuto momenti di paura, mentre si sono sentiti rumori forti provenire dalle case vicine. La discussione è degenerata in una rissa furiosa, scatenata da semplici incomprensioni quotidiane.

Pontelagoscuro (Ferrara), 15 febbraio 2026 – Ci sarebbero dei banali dissapori tra vicini di casa dietro la furibonda rissa dell’altro giorno a Pontelagoscuro, che ha portato all’arresto di quattro persone. Durante la violenta colluttazione, oltre a un martello è spuntato pure un cutter. Il violento alterco ha coinvolto sei persone, tra loro anche una donna. Alcuni erano operai che riparavano un tubo nel bagno di una casa.. Nei guai una donna e tre uomini. Nei guai per la rissa, una donna marocchina, che non ha riportato ferite, e un tunisino e due egiziani, che sono stati dimessi da Cona con ferite lievi e una prognosi tra i 5 e i 10 giorn i. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Litigio tra vicini a colpi di martello: 4 arresti per rissa. I residenti: “Che paura”

